Vita Grande

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €463,688

Der Komplex liegt inmitten schwankender Palmen und eines atemberaubenden Blicks auf die Fairways in den DAMAC Hills. Innerhalb dieses bemerkenswerten Ziels liegt der renommierte Trump International Golf Club Dubai neben einer weitläufigen Parklandschaft von fast 4 Millionen Quadratmetern. Diese weitläufige Grünfläche bietet eine Vielzahl von Themenbereichen für die Freizeit, darunter Sportplätze, ein Skatepark, ein Wellenbad, eine Streichelfarm, ein Hundepark, und eine Vielzahl anderer ansprechender Attraktionen. Der Luxuskomplex bietet Apartments mit 1-2 Schlafzimmern und Stadthäusern mit 2-3 Schlafzimmern. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Dubai Polo & Equestrian Club – 10 Minuten Dubai Autodrome – 12 Minuten Der Plantagenreiter und Poloclub – 11 Minuten Dubai International Stadium – 14 Minuten Hamdan Sportkomplex – 15 Minuten First Avenue Mall – 11 Minuten Mall of the Emirates – 24 Minuten Aster Medical Center – 9 Minuten Mediclinic Parkview Hospital – 12 Minuten NMC Royal Hospital – 19 Minuten Park Inn by Radisson – 10 Minuten Studio One Hotel – 9 Minuten Fünf Hotel Jumeirah Village Circle – 19 Minuten Jebel Ali Schule – 5 Minuten Fairgreen International School – 11 Minuten Global Indian International School – 16 Minuten Safa Community School – 18 Minuten Kings ’ Schule – 21 Minuten Internationaler Flughafen Al Maktoum – 28 Minuten