Wohnkomplex Fully furnished apartments. Move in and live.

Das Beach Walk Residence 3 bietet seinen Bewohnern eine ruhige und friedliche Umgebung. Die Innenräume sind in neutralen Tönen mit luxuriösen Gold Akzenten verziert und schaffen eine harmonische Atmosphäre mit Luxus. Die bodenständigen Panoramafenster bieten einen atemberaubenden Blick auf das glitzernde Wasser und das belebte Stadtbild, sodass natürliches Licht die Wohnräume ausfüllen kann.

Erleben Sie die Verschmelzung von Inselleben und urbaner Bequemlichkeit in der Beach Walk Residence 3. Wachen Sie auf die wohltuende Meeresbrise und genießen Sie Panoramablick auf den Horizont und schaffen eine Atmosphäre der ewigen Entspannung. Das Anwesen bietet einen Zen-Garten – einen ruhigen Rückzug für friedliche Reflexion und Gemeinschaft mit der Natur – sowie einen kaskadierenden Infinity-Pool, in dem sich die Bewohner mit Lieben versammeln und den endlosen Himmel genießen können.

Die Dubai-Inseln, gegen die die Beach Walk Residence 3 eingestellt ist, sind eine einzigartige Ufergemeinschaft, die Luxusleben neu definieren soll. Fünf vernetzte Inseln mit luxuriösen Resorts, unberührten Stränden und kulturellen Zentren spiegeln einen zeitgenössischen Küstenstil wider, der sich mit Dubais ambitionierter Entwicklungsagenda für 2040 ausrichtet. Mit Annehmlichkeiten wie Yachten, Golfplätzen, Resorts und Hotels zeigt diese Gemeinde Dubais Ehrgeiz, ein globales Zentrum für die besten Wohnprojekte zu werden.

In dieser exklusiven Ecke trifft der Komfort auf Eleganz und Power trifft Stil und bietet Bewohnern unvergleichlichen Luxus und Komfort. Beach Walk Residence 3 ist der Inbegriff der Insel Glückseligkeit, wo jeder Tag ein friedlicher Rückzug im Herzen der pulsierenden Landschaft von Dubai ist.