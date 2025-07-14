  1. Realting.com
  Wohnkomplex Fully furnished apartments. Move in and live.

Wohnkomplex Fully furnished apartments. Move in and live.

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$603,000
BTC
7.1725650
ETH
375.9447951
USDT
596 176.7570160
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
16 1
ID: 28034
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Über den Komplex

Das Beach Walk Residence 3 bietet seinen Bewohnern eine ruhige und friedliche Umgebung. Die Innenräume sind in neutralen Tönen mit luxuriösen Gold Akzenten verziert und schaffen eine harmonische Atmosphäre mit Luxus. Die bodenständigen Panoramafenster bieten einen atemberaubenden Blick auf das glitzernde Wasser und das belebte Stadtbild, sodass natürliches Licht die Wohnräume ausfüllen kann.

Erleben Sie die Verschmelzung von Inselleben und urbaner Bequemlichkeit in der Beach Walk Residence 3. Wachen Sie auf die wohltuende Meeresbrise und genießen Sie Panoramablick auf den Horizont und schaffen eine Atmosphäre der ewigen Entspannung. Das Anwesen bietet einen Zen-Garten – einen ruhigen Rückzug für friedliche Reflexion und Gemeinschaft mit der Natur – sowie einen kaskadierenden Infinity-Pool, in dem sich die Bewohner mit Lieben versammeln und den endlosen Himmel genießen können.

Die Dubai-Inseln, gegen die die Beach Walk Residence 3 eingestellt ist, sind eine einzigartige Ufergemeinschaft, die Luxusleben neu definieren soll. Fünf vernetzte Inseln mit luxuriösen Resorts, unberührten Stränden und kulturellen Zentren spiegeln einen zeitgenössischen Küstenstil wider, der sich mit Dubais ambitionierter Entwicklungsagenda für 2040 ausrichtet. Mit Annehmlichkeiten wie Yachten, Golfplätzen, Resorts und Hotels zeigt diese Gemeinde Dubais Ehrgeiz, ein globales Zentrum für die besten Wohnprojekte zu werden.

In dieser exklusiven Ecke trifft der Komfort auf Eleganz und Power trifft Stil und bietet Bewohnern unvergleichlichen Luxus und Komfort. Beach Walk Residence 3 ist der Inbegriff der Insel Glückseligkeit, wo jeder Tag ein friedlicher Rückzug im Herzen der pulsierenden Landschaft von Dubai ist.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 74.7
Preis pro m², USD 8,729
Wohnungspreis, USD 652,000

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Freizeit

Video-Review von wohnanlage Fully furnished apartments. Move in and live.

