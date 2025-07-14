Wohnung in einem Neubau Wohnungen in Marina-Front mit 4-jährigem Zahlungsplan in Dubai

Wohnungen am Jachthafen mit 4-jährigem Zahlungsplan in Dubai Rashid Yacht and Marina

Rashid Yachts & Marina ist ein exklusives Bauprojekt am Wasser in Dubai, das einen anspruchsvollen Lebensstil durch Luxuswohnungen, erstklassige Jachthafeneinrichtungen und eine erstklassige Lage am Arabischen Golf bietet. Das Projekt verbindet modernes Design mit klassischer Eleganz und bietet Residenzen mit weitem Blick auf den Yachthafen und das Meer. Die Bewohner profitieren von einer Vielzahl von Annehmlichkeiten, darunter Einzelhandelsgeschäfte, Gourmetrestaurants, eine malerische Uferpromenade und üppige Parks. Der Yachthafen ist auf Yachtenthusiasten zugeschnitten und bietet Platz für bis zu 430 Yachten, was ihn zu einer einzigartigen Wahl für Investoren und diejenigen macht, die einen maritimen Lebensstil der Spitzenklasse anstreben.

Die Wohnungen zum Verkauf in Mina Rashid Dubai befinden sich in Laufnähe zu Schulen, Kindergärten, Familienkliniken, Gemeindeparks und endlosen Außenwohnbereichen. Sie sind nur 10 Minuten von der Sheikh Zayed Road, 15 Minuten vom Dubai Internationalen Flughafen, 20 Minuten von Downtown Dubai, der Dubai Einkaufszentruml und dem Burj Khalifa sowie 20 Minuten vom Dubai Creek Harbour und 30 Minuten von Marina und Jumeirah Beach Residence entfernt.

Das Projekt besticht durch ein anspruchsvolles architektonisches Design mit zwei eleganten Wohntürmen, die jeweils 9 Stockwerke hoch sind und nahtlos durch ein üppig begrüntes Podium verbunden sind, das städtische Energie mit friedlichen Grünflächen verbindet. Dieses durchdacht gestaltete Podium dient als Zufluchtsort für die Gemeinschaft, komplett mit ruhigen Gärten, Yogaplattformen und Grillplätzen, die Entspannung und soziale Kontakte fördern. Die Bewohner kommen in den Genuss einer Reihe luxuriöser Annehmlichkeiten, darunter ein Infinity-Pool mit weitem Blick auf den Yachthafen, ein hochmodernes Fitnesscenter, vielseitige Mehrzweckräume und spezielle Kinderspielbereiche. Das Projekt bietet außerdem direkten Zugang zu einer belebten Uferpromenade, die von gehobenen Restaurants und Boutiquen gesäumt ist, sowie zu einem erstklassigen Yachthafen, der Platz für 430 Yachten bietet, was es zu einem ausgezeichneten Ziel für einen exklusiven Lebensstil am Wasser macht.

Das Projekt bietet sorgfältig gestaltete Innenräume mit Schwerpunkt auf moderner Eleganz und Komfort, darunter 1- und 2-Zimmer-Wohnungen an. Jede Wohnung ist sorgfältig durchdacht, um den Raum und das Licht zu maximieren, mit offenen Grundrissen, hohen Decken und raumhohen Fenstern, die einen atemberaubenden Blick auf den Yachthafen und die umliegende Grünfläche bieten. Die Innenräume sind hochwertig ausgestattet, mit Einbauschränken für viel Stauraum und Küchen, die mit hochwertigen Elektrogeräten ausgestattet sind, was sowohl die Funktionalität als auch den Stil verbessert. Die Farbpalette und die Materialien sind von der ruhigen Lage am Wasser inspiriert und schaffen eine harmonische Mischung aus Eleganz und Ruhe, perfekt für luxuriöses Wohnen.

DXB-00164