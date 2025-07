Wohnkomplex Rabdan Gates – Urban Living at the Heart of Majan, Dubai

Rabdan Gates – Urban Living at the Heart of Majan, Dubai.

Smart Design. Strategische Lage. Wert-getriebener Luxus.

Studios, 1 & 2 Schlafzimmer Apartments | Handover: Q2 2028

Projektübersicht:

Rabdan Gates ist eine moderne, risikoarme Entwicklung von Rabdan Real Estate Development und bietet eine Boutique-Kollektion von elegant gestalteten Apartments im Herzen von Majan, neben Dubailand und direkt an der Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Mit seiner minimalistischen Architektur, intelligenten Layouts und raffinierten Ausführungen ist Rabdan Gates auf junge Profis, Erstkäufer und Investoren zugeschnitten, die starke Mieterträge in einem schnell wachsenden Vorort-Hub suchen.

Preise ab:

Studio ~ 35 m2 from 165.000€

1 Schlafzimmer ~ 75 m2 von 248.000€

2 Schlafzimmer ~ 117 m2 ab 350.000€

📆 Zahlungsplan: 10/40/50 oder 20/80 verfügbar

📅 Übernahme: Q2 2028

📈 ROI Potential: 7%–9% (basierend auf ähnlichen Projekten in Majan)

Eigenschaften des Apartments:

Moderne offene Layouts mit großen Fenstern.

Moderne Einbauküchen mit Einbauschränken.

Geräumige Balkone mit Gemeinschafts- oder Parkblick.

High-End-Finishs mit Keramikfliesen & neutralen Paletten.

Smart Access & energieeffiziente Systeme.

Wählen Sie Einheiten mit möblierten Optionen.

Gebäudeausstattung:

Dachpool und Freizeitdeck.

Modernes Fitnesscenter.

Spielzone für Kinder.

Lobby-Lounge mit 24/7 Rezeption.

Sichere Parkplätze und CCTV-Überwachung.

Nahe Einzelhandel, Lebensmittel, Cafés und Gemeinschaftsparks.

Lage – Majan, Dubailand.

2 min zu IMG Welten des Abenteuers

7 min nach Global Village

15 min nach Downtown Dubai & Business Bay

20 min nach Dubai International Flughafen

Schneller Zugang zur Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311)

In der Nähe von Schulen, Kliniken, Supermärkten und Moscheen

Perfekt für: