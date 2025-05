Wohnkomplex New beachfront residential complex Porto View with a swimming pool, Port Rashid, Dubai, UAE

Willkommen in Porto View - Ihr idealer Rückzug von Eleganz und Ruhe, in der malerischen Gegend von Rashid Yachts & Marina. In Porto Sehen Sie sich in den Lebensstil, der so hell ist wie Dubai selbst, und wie befriedigend wie die Meereswellen.

Apartments mit 1-3 Schlafzimmern und exklusiven Stadthäusern sind verfügbar. Jeder von ihnen ist sorgfältig durchdacht für die maximale Nutzung von natürlichem Licht. Die Fenster bieten einen atemberaubenden Blick und verwandeln jeden Tag in eine Inspirationsquelle. Die Innenräume der Wohnungen und Stadthäuser sind im modernen architektonischen Stil hergestellt. Lichttöne und minimalistisches Design schaffen die Atmosphäre von Gemütlichkeit und Luxus.

Das Projekt besteht aus zwei Gebäuden, verbunden durch das geräumige angelegte Podium mit verschiedenen Annehmlichkeiten. Sie können sich im Infinity-Pool entspannen, im modernen Fitnesscenter oder im Yoga in den speziell ausgestatteten Außenbereichen Sport unternehmen. Es gibt spezielle Kinderspielplätze. Das angelegte Podium bietet auch gemütliche Lounge- und Grillbereiche, Outdoor-Sportplätze.

Erleben Sie den ruhigen Lebensstil auf dem Wasser in Porto View - das Herz von Mina Rashid. Diese luxuriöse Wohnanlage bietet einen herrlichen Blick auf den Yachthafen und verbindet das reiche Erbe des alten Dubai mit dem modernen urbanen Lebensstil harmonisch. Porto Blick ist der einzigartige Lebensstil, der Luxus, die Verbindung mit der Stadt und ruhige Strand leben. Verpassen Sie nicht die Chance, Teil dieses atemberaubenden Projekts zu werden, wo jeder Tag voller Inspiration und Komfort ist.

Dienststellen

Infinity Pool

ausgestatteter Fitnessraum

Yoga-Bereich

Kinderspielplätze

multifunktionale Räume

Grillplatz

viel Grünflächen

Zahlungsplan

10% - Reservierung

10% - November, 2024

10% - April, 2025

10% - September, 2025

10% - Juli, 2026

10% - November, 2026

10% - Mai, 2027

10% - September, 2027

20% - Fertigstellung (Oktober, 2028)

Ausstattung und Ausstattung im Haus

Geräte

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Dieses einzigartige Wohnprojekt liegt nur wenige Schritte vom historischen Zentrum von Dubai entfernt und schafft das ideale Gleichgewicht zwischen den jahrhundertealten Traditionen der Altstadt und den unendlichen Möglichkeiten des neuen. Porto View bietet den bequemen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie Burj Khalifa, Dubai Mall und Dubai Creek Tower, aufgrund seiner Lage nur 15 Minuten vom internationalen Flughafen Dubai und 20 Minuten von Downtown entfernt.