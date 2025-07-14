Wohnkomplex Magnolia

Magnolia ist ein stilvolles modernes Hotel im Herzen von Internet City mit Unterhaltung und Komfort für jedes Format des Aufenthaltes!



Magnolia ist ein modernes fünfstöckiges Hotel aus Palladium Development, das sich in einer der dynamischsten Gegenden von Dubai - Dubai Internet City befindet.



Lebensmittel und Service

Auf dem Gebiet gibt es ein Restaurant mit einer Vielzahl von internationalen und regionalen Küche. Die Atmosphäre des Restaurants ist entspannt und angenehm, was es sowohl für Geschäftstreffen als auch für ruhige Abendessen oder Frühstück vor einem geschäftigen Tag geeignet macht.



Der Service in Magnolia unterstreicht die Freundlichkeit, die Liebe zum Detail und die traditionelle Gastfreundschaft des Dubai Hospitality Segments.



Unterhaltung und Freizeit

Das Hotel bietet hervorragende Möglichkeiten für Erholung und Unterhaltung:



- Poolspielplatz,

- Bowling,

Räume, die ideal für Gruppen von Freunden, Familiennachten oder informelle Interaktionen mit Kollegen sind.



Diese Zonen schaffen eine Atmosphäre lebendiger, sozial orientierter Räume, die das Hotel für verschiedene Gästekategorien attraktiv macht.



Lage und Verkehrszugänglichkeit

Dubai Internet City bietet den Magnolia-Gästen einen einfachen Zugang zu Dubais wichtigsten Standorten:



- Nähe zu den Unternehmensclustern Media City und Knowledge Village,

Ein paar Minuten zu den Stränden von JBR und Palm Jumeirah,

Schneller Zugang zur Mall of the Emirates

- bequeme Verbindung mit den wichtigsten Autobahnen der Stadt.



Diese Lage macht das Hotel zu einer idealen Wahl für diejenigen, die geschäftlich unterwegs sind, Urlaub machen oder eine komfortable und erschwingliche Unterkunft in der Nähe der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt suchen.



Magnolia ist eine Kombination aus erschwinglichem Komfort, modernen Annehmlichkeiten und einer großartigen Lage in einem der gefragtesten Gegenden von Dubai.