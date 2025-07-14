  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Wohnkomplex Magnolia

Wohnkomplex Magnolia

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$340,400
;
4
ID: 33022
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.12.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai
  • Metro
    Dubai Internet City (~ 700 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  Etagenzahl
    Etagenzahl
    7

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Magnolia ist ein stilvolles modernes Hotel im Herzen von Internet City mit Unterhaltung und Komfort für jedes Format des Aufenthaltes!

Magnolia ist ein modernes fünfstöckiges Hotel aus Palladium Development, das sich in einer der dynamischsten Gegenden von Dubai - Dubai Internet City befindet.

Lebensmittel und Service
Auf dem Gebiet gibt es ein Restaurant mit einer Vielzahl von internationalen und regionalen Küche. Die Atmosphäre des Restaurants ist entspannt und angenehm, was es sowohl für Geschäftstreffen als auch für ruhige Abendessen oder Frühstück vor einem geschäftigen Tag geeignet macht.

Der Service in Magnolia unterstreicht die Freundlichkeit, die Liebe zum Detail und die traditionelle Gastfreundschaft des Dubai Hospitality Segments.

Unterhaltung und Freizeit
Das Hotel bietet hervorragende Möglichkeiten für Erholung und Unterhaltung:

- Poolspielplatz,
- Bowling,
Räume, die ideal für Gruppen von Freunden, Familiennachten oder informelle Interaktionen mit Kollegen sind.

Diese Zonen schaffen eine Atmosphäre lebendiger, sozial orientierter Räume, die das Hotel für verschiedene Gästekategorien attraktiv macht.

Lage und Verkehrszugänglichkeit
Dubai Internet City bietet den Magnolia-Gästen einen einfachen Zugang zu Dubais wichtigsten Standorten:

- Nähe zu den Unternehmensclustern Media City und Knowledge Village,
Ein paar Minuten zu den Stränden von JBR und Palm Jumeirah,
Schneller Zugang zur Mall of the Emirates
- bequeme Verbindung mit den wichtigsten Autobahnen der Stadt.

Diese Lage macht das Hotel zu einer idealen Wahl für diejenigen, die geschäftlich unterwegs sind, Urlaub machen oder eine komfortable und erschwingliche Unterkunft in der Nähe der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt suchen.

Magnolia ist eine Kombination aus erschwinglichem Komfort, modernen Annehmlichkeiten und einer großartigen Lage in einem der gefragtesten Gegenden von Dubai.

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
