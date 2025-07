Wohnkomplex Fully Furnished Residences / Imtiaz Cove Edition 6

Cove Edition 6 von Imtiaz Developments – Jumeirah Village Circle, Dubai.

Signature Residences for Modern Urban Living.

Studios, 1 & 2 Schlafzimmer Apartments | Freehold | Fertigstellung: Q4 2027.

Projektübersicht:

Die Cove Edition 6 ist der neueste Start in der erfolgreichen Cove-Serie von Imtiaz Developments im Herzen von Jumeirah Village Circle (JVC) – einer der am schnellsten wachsenden und am besten vernetzten Gemeinden Dubais.

Mit zeitgenössischer Architektur, Premium-Materialien und Smart-Home-Technologie bietet die Cove Edition 6 ein anspruchsvolles Wohnerlebnis für Endnutzer und Investoren. Jede Unterkunft bietet erhöhte Oberflächen, optimierte Layouts und Zugang zu Annehmlichkeiten im Resort-Stil in einer sicheren, familienfreundlichen Umgebung.

Preise ab:

Studio ~ 37 m2 from 162.000€

1 Schlafzimmer ~ 67 m2 ab 232.000€

🟨 2 Schlafzimmer ~ 120 m2 ab 345.000€

Flexibler Zahlungsplan: 20/40/40

Fertigstellung Erwartet: Q4 2027

Starkes ROI-Potential: 7%–9% im JVC-Mietmarkt.

Eigenschaften der Einheit:

Voll möblierte Häuser mit Designer-Innenausstattung.

Offene Küchen mit eingebauten Geräten.

Deckenfenster für natürliches Licht.

Geräumige Balkone und Panoramablick auf die Gemeinde.

Begehbare Schränke (1BR & 2BR) und hochwertige Sanitärkeramik.

Smart-home-fertige Systeme.

Städte der Gemeinschaft:

Schwimmbad im Resort-Stil mit Sonnendeck.

Voll ausgestattete Turnhalle & Yoga Bereich.

Wohnraum, Spielzimmer und Co-Working-Zonen.

Kinderspielplatz.

Café-Stil Lobby mit Concierge.

24/7 Sicherheit, überdachter Parkplatz und Zugangskontrolle.

Prime Location – Jumeirah Village Circle (JVC)

5 min bis Circle Mall

15 min nach Dubai Marina & Mall der Emirate

20 min nach Downtown Dubai & Business Bay

Schneller Zugang zur Al Khail Road & Hessa Street

Umgeben von Schulen, Supermärkten und grünen Parks

Ideal für: