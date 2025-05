Wohnkomplex New complex of apartments with private swimming pools Samana Parkville with rich infrastructure, Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE

Kreativität und Eleganz in jedem Moment - das finden Sie in SAMANA Parkville. Dieses Wohnprojekt, die Verkörperung des Wörterbuchstils und der Exquisitheit, bietet nicht nur Unterkunft, sondern den einzigartigen Lebensstil, wo jeder Tag zum Fest wird. Studios und Apartments mit 1-3 Schlafzimmern sind verfügbar. Innenräume, mit Blick auf zeitgenössische Trends verziert, bieten die Harmonie von Stil und Gemütlichkeit. Residenzen sind mit eingebauten Küchengeräten und "smart home" System ausgestattet, so dass Sie sich sofort in Komfort eintauchen können. Die privaten Apartments mit einem Pool werden zum idealen Ort für Entspannung.

Die Priorität des Projekts ist Ihre Gesundheit, deshalb gibt es in dem Gebiet ein modernes Fitnesscenter und einen Outdoor-Sportplatz, um inmitten wunderbarer Landschaften Sport zu machen. Gemütliche Lounge-Bereiche, Kinderspielplätze, Indoor- und Outdoor-Fitnesszentren, Schwimmbäder, grüne Ecken für Abgeschiedenheit - all diese schaffen die ideale Umgebung für Leben, Arbeit und Erholung. Jede Ecke hier ist geschaffen, um alle Ihre Anforderungen zu erfüllen - von Kinderspielplätzen bis zu speziellen Meditationsbereichen. Sie finden Raum für beide Kommunikation mit Ihren Lieben und Abgeschiedenheit hier. Jeder Moment, hier verbracht, ist voller Freude und Ruhe, so dass Sie das Leben in vollem Atem genießen. Wenn Sie eine Residenz in diesem Projekt kaufen, wählen Sie nicht nur den Lebensstil, sondern investieren auch in die Zukunft. Der flexible Zahlungsplan - nur 1% pro Monat - macht dieses Projekt erschwinglich und attraktiv.

Einrichtungen:

Wohnungen mit privatem Pool

Fitnesscenter

Sportplatz

Kinderspielplätze

Meditationsbereiche

Abschluss - 2. Quartal 2028

Zahlungsplan (15/85)

Eigenschaften der Wohnungen

Halb möblierte Wohnungen (ingebaute Küchengeräte und "Smart Home" System)

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Die Unterkunft hat die gute Lage: