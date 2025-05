Wohnkomplex New W Residences with a spa area and around-the-clock security close to highways, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE

Die Residenzen, inspiriert vom Geist von New York, befinden sich im Herzen der dynamischen Dubai, wo die Weltklasse Energie und die erweiterte Erfahrung zusammenkommen. Diese einzigartigen Apartments bieten den Lebensstil, der Musik, Mode, Design und die Kunst des Kochens kombiniert.

Jeder Raum ist hier mit anspruchsvollem Geschmack gefertigt, was das herausfordernde Design hervorhebt. Die Innenräume, entwickelt von LW Design, Projekt die moderne Eleganz, mit hohen Decken und Fülle von natürlichem Licht. Jede Unterkunft verfügt über einen eigenen Balkon. Die Küchen sind nicht nur stilvoll, sondern auch funktionell: Eichenschränke und Premium-Smeg-Geräte schaffen die idealen Bedingungen für den täglichen Komfort. Der Innenraum des Schlafzimmers ist in weichen Farben gefertigt. Die Badezimmer kombinieren harmonisch modernen Luxus und Minimalismus: Bäder, Marmor-Zähler-Tops und gehämmerte schwarze Mischer machen sie wirklich einzigartig.

Die Wohnanlage bietet Ihnen eine breite Palette von Annehmlichkeiten, die Ihr Leben zum bequemsten und sorglosen machen. Sie können jeden Morgen bequem beginnen, weil Sie wissen, dass verschiedene Dienstleistungen bei Ihrer Wahl sind - private Flugorganisation, alles notwendig für bequemes Reisen, einschließlich Transport zum Flughafen und um die Stadt. Wenn Sie das Einkaufen planen, ist das Personal des Komplexes bereit, Ihnen alle notwendigen Informationen über die besten Geschäfte und Einkaufszentren zu geben, um Ihren Einkauf angenehm und bequem zu machen.

Die Sicherheit Ihres Hauses und Ihres Komforts wird durch die Sicherheit rund um die Uhr gewährleistet, sodass Sie kein Problem Ihrer Sicherheit haben und jeden Moment des Lebens genießen können. Darüber hinaus sind Porter und Concierge-Services bereit, Ihnen bei der Lösung von jedem Problem zu helfen.

Dienststellen

Kinderspielplätze

Fitnessbereich im Freien

Yoga und Pilates Studios

Fitnessstudio

Spa

Sauna und Dampfbad

multifunktionale Räume

Wohnbereich

Grillplätze

Tagungsräume

verschiedene Dienstleistungen

Sicherheit rund um die Uhr

Abschluss - 4. Quartal 2028.

Ausstattung und Ausstattung im Haus

Ohne Möbel, mit Geräten.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Jumeirah Lakes Towers (JLT) in Dubai ist eine dynamische Gegend, die ideal für das Wohnprojekt ist. Einer der Hauptvorteile von JLT ist seine strategische Lage: Die Gegend befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den wichtigsten Autobahnen und einer U-Bahn-Station und bietet einen einfachen Zugang zu den anderen Bereichen der Stadt. Verschiedene Annehmlichkeiten, darunter Geschäfte, Cafés, Restaurants und Fitnesscenter, machen Ihr Leben in JLT bequem und bequem. Atemberaubende Aussicht auf den See und Wolkenkratzer schaffen die einzigartige Atmosphäre, und grüne Bereiche und Wanderwege fördern Outdoor-Aktivitäten.