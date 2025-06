Wohnkomplex New Grove Residence with swimming pools, JVC, Dubai, UAE

Sie haben die einzigartige Gelegenheit, Teil des Grove-Projekts zu werden, das die Harmonie des modernen Lebensstils und der Abgeschiedenheit mit der Natur verkörpert. Grove ist nicht nur Unterkunft, sondern der echte Rückzugsort für diejenigen, die die Lebensqualität schätzen. Jedes der 388 Apartments mit 1-3 Schlafzimmern ist unter Berücksichtigung der höchsten Standards entworfen. Natürliche Materialien und durchdachte Details schaffen die Atmosphäre der Gemütlichkeit und Harmonie. Hohe Decken und geräumige Verandas füllen den Raum mit Licht, so dass jeden Moment genießen, in Ihrem neuen Zuhause verbracht.

In der Anlage finden Sie zahlreiche Annehmlichkeiten, die Ihr Leben viel bequemer machen. Es gibt Schwimmbäder für Kinder und Erwachsene, Aktivitäten und Yoga-Bereiche, Spielplätze. Grove ist der Ort, wo Sie nicht nur die Batterien aufladen können, sondern genießen aktiven Lebensstil umgeben von der Natur.

Das Projekt wurde unter Beachtung aller Detail- und Ökologieprinzipien konzipiert.

Die Wohnungen in Grove werden ohne Möbel geliefert, geben Ihnen die Möglichkeit, einen Raum zu schaffen, treffen Sie Ihren privaten Geschmack und Stil. Alle notwendigen Küchengeräte sind installiert. Wenn Sie möchten, dass Ihr neues Zuhause noch gemütlicher wird, ist es möglich, das Haus zu zusätzlichen Kosten zu passen.

Dienststellen

Schwimmbäder für Kinder und Erwachsene

Fitnessbereich im Freien

Yogabereiche

Basketballplatz

Paddelplatz

Kinderspielplatz

Abschluss - 1. Quartal 2026.

Zahlungsplan - 70/30.

Ausstattung und Ausstattung im Haus

Ohne Möbel, mit Küchengeräten.

Die Einrichtung ist gegen Aufpreis möglich.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Район Jumeirah Village Circle (JVC) in Dubai bietet zahlreiche Vorteile für das Wohnprojekt. Es ist bemerkenswert für das bequeme Layout, um einen einfachen Zugang zu den wichtigsten Autobahnen zu gewährleisten, erleichtert das Umsteigen in der Stadt. Die Infrastruktur der Gegend ist gut ausgebaut. Es gibt Geschäfte, Restaurants, Parks und Schulen, so dass es attraktiv für Familien. JVC ist berühmt für seine geringe Baudichte und schafft die komfortable und gemütliche Atmosphäre. Darüber hinaus entwickelt sich das Gebiet schnell und eröffnet neue Möglichkeiten für Investitionen und Immobilienpreise steigen.