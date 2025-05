Wohnkomplex New Vitalia Palm Jumeirah Residences with a swimming pool, a gym and restaurants, Palm Jumeirah, Dubai, UAE

Vitalia in Palm Jumeirah ist ein luxuriöses 9-stöckiges Wohnprojekt, das seinen Bewohnern das Gefühl der ultimativen Ruhe, Ruhe und Komfort geben wird. Der Komplex bietet geräumige, elegante und richtig gestaltete Apartments, in denen jedes Element bis zum letzten Detail durchdacht ist. Apartments mit 1-2 Schlafzimmern, Duplexs und Penthouses mit 4 Schlafzimmern sind verfügbar. Hohe Decken und stilvolle Innenräume schaffen die Atmosphäre von Raffinesse und Komfort. Die Residenzen bieten die ideale Kombination aus Freiheit und Komfort. Trotz des Mangels an Möbeln, die Ihnen die Möglichkeit geben, Ihre Unterkunft so zu gestalten, wie Sie es mögen, sind die Küchen mit hochwertigen Geräten ausgestattet.

Der Komplex bietet eine Reihe von einzigartigen Annehmlichkeiten, die darauf abzielen, das Leben der Besitzer wirklich bequem zu machen. Hier gibt es Jogging- und Radwege, für diejenigen, die sich um ihre Gesundheit kümmern und aktiven Lebensstil bevorzugen. Der Grillplatz wird der ideale Ort für Freizeitaktivitäten mit Familie und Freunden, und das moderne Fitnessstudio ist mit modernen Maschinen ausgestattet, so dass fit zu halten. Es gibt einen sicheren und bequemen Kinderspielplatz, wo Kinder sicher sein können und eine gute Zeit haben. Die Sicherheit der Bewohner wird von rund um die Uhr Sicherheit bereitgestellt, was ihnen Ruhe und Vertrauen verleiht. Das perfekte Schwimmbad mit einem Loungebereich lädt zum Entspannen in gemütlicher Atmosphäre ein. Der geräumige Parkplatz löst das Problem der PKW-Platzierung und bietet genügend Platz für alle Bewohner und ihre Gäste. Darüber hinaus können die Bewohner verschiedene Geschmack und gastronomische Eindrücke in den Cafés und Restaurants genießen, die direkt auf dem Territorium gelegen.

Dieses Projekt ist die einmalige Gelegenheit, Eigentümer der Luxus-Unterkunft zu werden. Das flexible Zahlungssystem macht den Kaufprozess bequem und verfügbar.

Einrichtungen:

Joggen und Radwege

Grillplatz

Fitnessstudio

Kinderspielplatz

Sicherheit

Schwimmbad

geräumiger Parkplatz

Cafés und Restaurants

Abschluss - 3. Quartal 2026.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Palm Jumeirah bietet zahlreiche Vorteile, wie wunderbare weiße Sandstrände, luxuriöse Resorts und erstklassige Hotels. Der Bereich sorgt für hohe Sicherheit und Privatsphäre sowie eine Vielzahl von Restaurants, Geschäften und Unterhaltungseinrichtungen. Dank der guten Zugänglichkeit und der Nähe zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Dubai ist Palm Jumeirah der ideale Ort sowohl für das Leben als auch für die Erholung.