Wohnkomplex New Berkeley Residences with a swimming pool and a park, Dubai Hills, Dubai, UAE

Das Berkeley ist ein Projekt, das Komfort und Aufmerksamkeit auf Details kombiniert, speziell für ein Luxushotel, mit Gemütlichkeit Ihres Hauses. Der Komplex befindet sich im Herzen des Parks, erinnert an den berühmten New York Central Park und Hyde Park in London. Natürlichkeit wird also ein integraler Bestandteil deines Lebens. Die Berkeley besteht aus voll möblierten Studios und Apartments mit 1-2 Schlafzimmern (bis zu 166 Apartments sind vorhanden). Warme Farben, weiche Beleuchtung, natürliche Texturen und Pflanzenreichtum - all diese schaffen die Atmosphäre der Gelassenheit.

Eigenschaften:

Die Lounge (luminöser und geräumiger Bereich für Erholung und Kommunikation)

Gynäkologen

Schwimmbad

Solarium

Kinderspielzimmer

Möblierte Apartments

Hochwertige Geräte

Park

Raten (50/50):

20% - sofort nach SPA-Unterzeichnung

10% - in einem halben Jahr nach SPA-Unterzeichnung

10% - dritte Zahlung (im Stadium des Baus 40%)

10% - vierte Zahlung (in der Bauphase 50%)

50% - Fertigstellung (3. Quartal 2026)

Ausstattung und Ausstattung im Haus

Alle Möbel und Geräte der weltweit führenden Marken wie Blum & Salice (Österreich), EGGER (Deutschland), Pianca & Snaidero (Italien), Bagno Design (Italien), Ilavio (Griechenland), Bosch (Deutschland).

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Dank der günstigen Lage bietet Dubai Hills einen einfachen Zugang zu: