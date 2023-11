Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €150,063

Das Projekt verfügt über eine große Auswahl an Wohnungen mit unterschiedlichen Layouts: möblierte Studios und Wohnungen mit 1-3 Schlafzimmern. Für die Bewohner stehen verschiedene Annehmlichkeiten zur Verfügung: Geschäfte, Loungebereiche, Tischtennis, Basketballplatz, Joggingstrecken, Co-Working Center usw. Der Komplex befindet sich an der Hauptstraße Sheikh Zayed Road. Dies bietet eine einfache Verkehrsanbindung an die besten Stadtteile von Dubai. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Die Innenstadt von Jabel Ali ist ein sich entwickelndes Viertel in Dubai. Es verfügt über Wohngebiete sowie begehbare Erholungsgebiete mit vielen grünen Parks und Seen. Die Gegend verfügt über eine moderne Infrastruktur wie Wolkenkratzer, Hotels und Einkaufszentren. Die Nachbarschaft liegt günstig an der modernen Sheikh Zayed Road. Die besten Sehenswürdigkeiten und Urlaubsgebiete von Dubai erreichen Sie innerhalb weniger Minuten.