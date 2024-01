Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Immobilien in Dubai zu einem Schnäppchenpreis mit voller rechtlicher Unterstützung. Unterstützung bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Möchten Sie eine Wohnung in Dubai kaufen? Sie wissen, wie Sie profitabel investieren können! Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - eine Garantie für die Sicherheit von Übertragungen bei einer Transaktion; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Der Komplex besteht aus vier separaten Gebäuden: Wappenturm A, Turm B, C und D. Der Komplex befindet sich in einer der angesagtesten Gegenden von Dubai Mohammed Bin Rashid City. Die Höhe des höchsten Turms beträgt 47 Stockwerke und die niedrigsten – 19 Stockwerke. Die Gebäude haben ein gemeinsames 7-stöckiges Podium, auf dem sich die wichtigsten Annehmlichkeiten des Komplexes befinden. Voraussichtliches Übertragungsdatum – 2025. Die Hauptdekoration dieses Projekts sind – Landschaftsterrassen und Sky Gardens mit verschiedenen Annehmlichkeiten, die sich auf verschiedenen Ebenen befinden. Der Crest-Komplex verfügt über eine günstige Lage und eine durchdachte Infrastruktur. Zu den Annehmlichkeiten des Wohnkomplexes gehören: - Außenpool; - Wellnesscenter; - Studios für Yoga und Pilates; - Spielbereich für Kinder; - Grillplatz; - Tiefgarage und vieles mehr. In Wohnungen in der Wohnanlage investieren The Crest – bedeutet Investitionen in hochliquide und profitable Wohnungen. Die durchschnittliche Mietrendite in der Region beträgt 6% pro Jahr. EIGENSCHAFTEN DES STANDORTES: ▪ internationale Schulen – innerhalb von 2 Minuten vom Komplex entfernt; ▪ Stadtzentrum – 15 Minuten; ▪ künstliche Insel Palma Jumeirah – 20 Minuten; ▪ Emirates Golf Club – 20 Minuten; ▪ Dubai Marina – 25 Minuten; ▪ Internationaler Flughafen Dubai ( DXB ) – 30 Minuten; ▪ Internationaler Flughafen Dubai ( DWC ) – 40 Minuten. ZAHLUNGSPLAN: 70% im Bauwesen 30% beim Abrufen von Schlüsseln Wir garantieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler, rechtliche Unterstützung in jeder Phase der Transaktion. Nur zuverlässige Immobilien! Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Fragen zum Kauf von Wohnungen!