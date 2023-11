Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €422,921

Das erstklassige Apartmenthotel direkt am Strand bietet seinen Gästen Restaurants, Schwimmbäder, SPA, Orte für Geschäftstreffen, Bankette und Partys. Dieser Ort ist berühmt für seinen 150 Meter langen Sandstrand und Nachtclub auf dem Dach des Gebäudes. Der Komplex umfasst 470 luxuriöse Zimmer, die mit exquisiten Möbeln eingerichtet sind. Die Fenster bieten einen atemberaubenden Blick auf das Meer, den Hafen und die Stadt. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Einbauküche Fenster in voller Länge Kingsize-Betten Hochgeschwindigkeits-Internet feinster Marmor Alle Badezimmer verfügen über eine separate Badewanne und Dusche Vorteile Die Apartments in diesem Komplex sind bereits erfolgreich vermietet und an den beliebtesten Orten platziert, darunter Booking und Tripadvisor. 40% des Einkommens werden im Rahmen des Poolsystems an die Eigentümer ausgeschüttet. Die durchschnittliche Rendite des letzten Jahres betrug 7,5% netto. Für 2022 wird eine Ausbeute von 9-10% erwartet. Der Eigentümer hat das Recht, 14 Tage im Jahr im Zimmer zu bleiben. Der Käufer kann eine Aufenthaltserlaubnis von Dubai für Immobilieninvestitionen in Höhe von $ 205.000 erhalten. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Der Komplex befindet sich direkt an der "Basis" der Palme neben dem Dubai Marina. Dubai Internet City ist nur 5 km entfernt. Der nächste Golfplatz ist 7 km entfernt. Krankenhaus - 8,5 km entfernt. Dubai Hills Mall - 14 km entfernt. Internationaler Flughafen - 40 km entfernt.