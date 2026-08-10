Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Yomra
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Yomra, Türkei

;
wohnungen
8
8 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Yomra, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yomra, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 166 m²
Stockwerk 23
Stilvolle Wohnungen in Luxuskomplex in Meeresnähe in Trabzon Yomra Die Wohnungen befinden si…
$346,832
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Yomra, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yomra, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Etagenzahl 10
Natur, Meer und Talblick Wohnungen in Kaşüstü Trabzon Die Wohnungen befinden sich im Stadtte…
$157,231
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Yomra, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yomra, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 11
Stilvolle Wohnungen in einem neuen Komplex in Kaşüstü, Trabzon Die Wohnungen befinden sich i…
$163,011
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnung 5 zimmer in Yomra, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Yomra, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Etagenzahl 10
Natur, Meer und Talblick Wohnungen in Kaşüstü Trabzon Die Wohnungen befinden sich im Stadtte…
$174,572
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 zimmer in Yomra, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Yomra, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 215 m²
Stockwerk 8/9
Bezugsfertige Wohnung in einer Anlage mit Parkplatz in Trabzon Yomra Aquamarine Diese neu ge…
$175,355
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Yomra, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yomra, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 10
Beeindruckendes Meerblick-Familienkonzept-Wohnung in Yomra Trabzon Die Wohnung befindet sich…
$173,416
Eine Anfrage stellen
Wohnung 6 zimmer in Yomra, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Yomra, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 332 m²
Stilvolle Wohnungen in Luxuskomplex in Meeresnähe in Trabzon Yomra Die Wohnungen befinden si…
$602,332
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 zimmer in Yomra, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Yomra, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 257 m²
Stilvolle Wohnungen in Luxuskomplex in Meeresnähe in Trabzon Yomra Die Wohnungen befinden si…
$411,574
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen