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Villen in Yenişehir, Türkei

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2 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Yenişehir, Türkei
Villa 5 zimmer
Yenişehir, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Stilvolle Gartenvillen zum Verkauf in einem prestigeträchtigen Projekt in Yenişehir, Mersin …
$800,924
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Villa 6 zimmer in Yenişehir, Türkei
Villa 6 zimmer
Yenişehir, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 480 m²
Etagenzahl 3
$23,84M
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