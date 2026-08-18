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Geschäft 2 m² in Yenişehir, Türkei
Geschäft 2 m²
Yenişehir, Türkei
Fläche 2 m²
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Geschäft 350 m² in Yenişehir, Türkei
Geschäft 350 m²
Yenişehir, Türkei
Fläche 350 m²
Etagenzahl 5
Geschäft mit hohen Mieteinnahmen in Mersin zu verkaufen Mersin ist eine der wichtigsten Hafe…
$677,574
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