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Langfristige Miete von wohnungen in Uskudar, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Uskudar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Uskudar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 13/15
3-Schlafzimmer-Mietwohnung mit Balkon in einer der oberen Etagen im Benesta Acıbadem Diese 3…
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