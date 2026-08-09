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Wohnungen in Südostanatolien, Türkei

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Diyarbakir
5
Adiyaman
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Kâhta
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11 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Sarisu, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sarisu, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Entdecken Sie luxurioses Wohnen im Stadtteil Sarısu in Konyaaltı mit unserem neuen Projekt, …
$241,329
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sarisu, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sarisu, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Entdecken Sie das Luxusleben im Stadtteil Sarıs von Konyaaltı mit unserem neuen Design mit s…
$241,329
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sarisu, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sarisu, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
2 070 m2, umfasst Apartments mit 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, sowie Lofts mit 2 und 3 Sch…
$242,225
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TekceTekce
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kalkan, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kalkan, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 80 m²
inspirierender Raum im Herzen von KalkanStellen Sie sich die perfekte Kombination aus Komfor…
$395,050
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Wohnung in Sarisu, Türkei
Wohnung
Sarisu, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Ruhe und modernem Leben in diesen neu gebauten Wohnu…
$229,461
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Topcular, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Topcular, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Diese Apartments befinden sich in Eyupsultan, einem der zentralsten und historischen Viertel…
$1,28M
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Wohnung 2 zimmer in Karpuztepe, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Karpuztepe, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Alanya, full of magnificent nature and traces of history, has become one of the most lively …
$203,860
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kalkan, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kalkan, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Wohnungen zum Verkauf in Neubau Wohnbau. Die Baustelle ist Kalkan. Kalkan ist eine erstaunli…
$400,859
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Wohnung 2 zimmer in Konakli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konakli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Project name: Faraalya Panorama Date of construction: January 2023. Date of completion of …
$119,280
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Wohnung 2 zimmer in Dicle, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Dicle, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
$132,233
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sarisu, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sarisu, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Entdecken Sie Luxusleben im Sarısu Viertel von Konyaaltı mit unserem neuen Projekt, das stil…
$239,578
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Eigenschaftstypen in Südostanatolien

1 Zimmer

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