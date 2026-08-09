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Wohnimmobilien in Südostanatolien, Türkei

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Diyarbakir
29
Eğil
19
Sur
5
Kâhta
5
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37 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Sarisu, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sarisu, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Entdecken Sie luxurioses Wohnen im Stadtteil Sarısu in Konyaaltı mit unserem neuen Projekt, …
$241,329
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Villa 9 zimmer in Sur, Türkei
Villa 9 zimmer
Sur, Türkei
Zimmer 9
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 550 m²
Etagenzahl 3
$32,82M
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Villa 11 zimmer in Sur, Türkei
Villa 11 zimmer
Sur, Türkei
Zimmer 11
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 450 m²
Etagenzahl 3
$20,85M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 4 zimmer in Bağlar, Türkei
Villa 4 zimmer
Bağlar, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 592 m²
$16,22M
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Villa 6 zimmer in Bağlar, Türkei
Villa 6 zimmer
Bağlar, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 375 m²
$32,84M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sarisu, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sarisu, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Entdecken Sie das Luxusleben im Stadtteil Sarıs von Konyaaltı mit unserem neuen Design mit s…
$241,329
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Haus 5 Schlafzimmer in Tasyaka, Türkei
Haus 5 Schlafzimmer
Tasyaka, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Fethiye, eine historische Resort-Stadt in der renommierten Region Mugla, ist eine perfekte M…
$1,75M
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Villa in Kalkan, Türkei
Villa
Kalkan, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
Es gibt Häuser, die Eindruck machen. Es gibt solche, in die du dich auf den ersten Blick ver…
$1,37M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sarisu, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sarisu, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
2 070 m2, umfasst Apartments mit 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, sowie Lofts mit 2 und 3 Sch…
$242,225
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Villa 6 zimmer in Yenişehir, Türkei
Villa 6 zimmer
Yenişehir, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 480 m²
Etagenzahl 3
$23,84M
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Villa 8 zimmer in Sur, Türkei
Villa 8 zimmer
Sur, Türkei
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 900 m²
$31,39M
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Villa 7 zimmer in Sur, Türkei
Villa 7 zimmer
Sur, Türkei
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
$16,61M
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Haus 5 Schlafzimmer in Buyukdere, Türkei
Haus 5 Schlafzimmer
Buyukdere, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 550 m²
Eingebettet in der ruhigen und grünen Umgebung von Sarıyer, einer der ruhigsten Viertel von …
$5,45M
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Villa in Kalkan, Türkei
Villa
Kalkan, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 500 m²
Kalkan, Kyzyltas ist ein Ort, an dem Träume Wirklichkeit werden, und Luxus findet seine Verk…
$1,39M
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Villa in Kalkan, Türkei
Villa
Kalkan, Türkei
Schlafräume 7
Fläche 500 m²
Präsentiert für Verkauf Villa, die einen einzigartigen Blick auf das Kalkan Meer bietet.Die …
$2,51M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kalkan, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kalkan, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 80 m²
inspirierender Raum im Herzen von KalkanStellen Sie sich die perfekte Kombination aus Komfor…
$395,050
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Wohnung in Sarisu, Türkei
Wohnung
Sarisu, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Ruhe und modernem Leben in diesen neu gebauten Wohnu…
$229,461
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Topcular, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Topcular, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Diese Apartments befinden sich in Eyupsultan, einem der zentralsten und historischen Viertel…
$1,28M
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Wohnung 2 zimmer in Karpuztepe, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Karpuztepe, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Alanya, full of magnificent nature and traces of history, has become one of the most lively …
$203,860
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Villa in Kalkan, Türkei
Villa
Kalkan, Türkei
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Die Villa befindet sich in einer schönen Lage in der Gegend von Ortaalan Kalkana.Voller Pano…
$1,28M
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Villa in Kalkan, Türkei
Villa
Kalkan, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
Wir präsentieren Ihnen eine luxuriöse Villa in der exquisiten Stadt Kalkan. Dieser malerisch…
$801,719
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Villa in Kalkan, Türkei
Villa
Kalkan, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
Willkommen in Ihrer neuen Realität in KalkanStellen Sie sich einen Ort vor, an dem Ihr Morge…
$1,68M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kalkan, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kalkan, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Wohnungen zum Verkauf in Neubau Wohnbau. Die Baustelle ist Kalkan. Kalkan ist eine erstaunli…
$400,859
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Wohnung 2 zimmer in Konakli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konakli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Project name: Faraalya Panorama Date of construction: January 2023. Date of completion of …
$119,280
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Villa in Kalkan, Türkei
Villa
Kalkan, Türkei
Fläche 468 m²
Delightful Project in Ortaalan, Kalkan – Luxusvilla mit Panoramablick auf das MeerLiebe Käuf…
$755,242
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Villa in Kalkan, Türkei
Villa
Kalkan, Türkei
Schlafräume 6
Fläche 300 m²
Stellen Sie sich einen Ort vor, wo jede Dämmerung mit einem atemberaubenden Blick auf das Me…
$1,14M
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Wohnung 2 zimmer in Dicle, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Dicle, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
$132,233
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Villa in Kalkan, Türkei
Villa
Kalkan, Türkei
Schlafräume 6
Fläche 280 m²
Stell dir vor, jeden Morgen aufzuwachen, deine Fenster zu öffnen und das weite Mittelmeer zu…
$987,624
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Villa in Kalkan, Türkei
Villa
Kalkan, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 270 m²
Das Leben in Perfektion spürenDiese sechs prächtigen Villen mit Blick auf das Meer in Kalkan…
$1,39M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sarisu, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sarisu, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Entdecken Sie Luxusleben im Sarısu Viertel von Konyaaltı mit unserem neuen Projekt, das stil…
$239,578
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