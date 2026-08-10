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Villen in Silifke, Türkei

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2 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Silifke, Türkei
Villa 5 zimmer
Silifke, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 273 m²
Etagenzahl 2
Wunderschöne Villen mit Naturblick in Mersin Silifke zu verkaufen Mersin zieht mit seiner ei…
$602,332
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Villa 3 zimmer in Silifke, Türkei
Villa 3 zimmer
Silifke, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
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$175,435
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