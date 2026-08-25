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Duplexes in Sariyer, Türkei

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Doppelhaus 4 zimmer in Sariyer, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Sariyer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 267 m²
Etagenzahl 20
Wohnungen in Gehweite zu Vadi İstanbul in Sarıyer Das Projekt befindet sich im Stadtteil Sar…
$2,95M
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