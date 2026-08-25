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Laden in Sariyer, Türkei

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Geschäft 118 m² in Sariyer, Türkei
Geschäft 118 m²
Sariyer, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 118 m²
Etagenzahl 17
Geschäfte in bester Lage in Maslak, Sarıyer, Istanbul Sarıyer, auf der europäischen Seite Is…
$1,10M
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