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Büroräumen in Sariyer, Türkei

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Büro 85 m² in Sariyer, Türkei
Büro 85 m²
Sariyer, Türkei
Fläche 85 m²
Etagenzahl 65
Geräumige Büroräume in der Nähe der TEM-Autobahn in İstanbul Sarıyer Sarıyer, einer der beli…
$723 801
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