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Villen in Rize, Türkei

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İyidere
8
8 immobilienobjekte total found
Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 220 m²
Neue Premium-Villa in einer der malerischsten Gegenden von Fethiye ist die perfekte Kombinat…
$503,471
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Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Bei Faralya geht es nicht um das Resort.Es geht um die Höhe. Schweigen. Über den Weltraum.Di…
$515,616
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Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 5
Umgeben von Kiefern und Palmen, auf einem Hügel mit Panoramablick auf das Meer und die Berge…
$1,02M
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LDV InvestLDV Invest
Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 290 m²
Villa in Gojek - Privatsphäre, Größe und absolute LegalitätEs gibt Häuser, die zum Verkauf g…
$925,818
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Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 6
In Gojek schätzen sie keinen auffälligen Luxus.Sie schätzen die Lage. Luft. Ansicht.Diese Vi…
$796,341
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Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
Moderne Villa 4+1 mit Schwimmbad in Yaniklar, Fethiye – geeignet für den Erhalt der türkisch…
$479,638
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TekceTekce
Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 210 m²
Präsentiert zum Verkauf eine wunderbare Villa mit faszinierendem Blick auf die Berge, in Fet…
$641,656
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Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
Präsentiert zum Verkauf ist eine Villa im Bau, 30 Minuten vom Zentrum von Fethiye, 25 Minute…
$332,286
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Immobilienangaben in Rize, Türkei

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