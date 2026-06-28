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Monatliche Miete für Penthouses mit Meerblick in Türkei

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Penthouse 3 zimmer in Kestel, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 5
Möblierte Maisonette-Wohnung in einer Anlage in Strandnähe zur Miete in Alanya Die Region Ke…
$644
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