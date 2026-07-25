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Stadthäuser in Pendik, Türkei

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2 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 6 zimmer in Pendik, Türkei
Reihenhaus 6 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 1
Moderne Doppelhaushälften mit sozialen Einrichtungen in Yenişehir, Pendik, Istanbul Die zum …
$899,683
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Reihenhaus 5 zimmer in Pendik, Türkei
Reihenhaus 5 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 158 m²
Stockwerk 1
Moderne Doppelhaushälften mit sozialen Einrichtungen in Yenişehir, Pendik, Istanbul Die zum …
$697,858
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