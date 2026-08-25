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Duplexes in Pendik, Türkei

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2 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 5 zimmer in Pendik, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 163 m²
Etagenzahl 10
Wohnungen zum Verkauf in einer sicheren Wohnanlage in Pendik, Istanbul Pendik, einer der sic…
$473 020
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Doppelhaus 7 zimmer in Pendik, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Etagenzahl 10
Wohnungen zum Verkauf in einer sicheren Wohnanlage in Pendik, Istanbul Pendik, einer der sic…
$754 154
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