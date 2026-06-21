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Laden in Orhangazi, Türkei

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Geschäft 245 m² in Orhangazi, Türkei
Geschäft 245 m²
Orhangazi, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 245 m²
Etagenzahl 1
Geschäfte in einem Freiluft-Einkaufszentrum in Orhangazi, Bursa Die Region Orhangazi in Burs…
$432,702
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