Wohnung in einem Neubau Kuzey Adalar

Kuzey Adalar ist ein exklusives Wohnprojekt direkt an der Küste Istanbuls und erstreckt sich über eine Fläche von 90.000 m². Das Projekt umfasst 2.281 Wohneinheiten und 132 Gewerbeeinheiten, wobei die meisten Wohnungen einen beeindruckenden Blick auf das Marmarameer und die Prinzeninseln bieten.

Kuzey Adalar bietet Gartenduplexe, Townhouses und Residenzen mit Grundrissen bis 4+1. Darüber hinaus verfügt die Anlage über 45.000 m² begrünte Landschaftsflächen, 5.200 m² Innenbereiche für Freizeit und Gemeinschaft sowie eine hervorragende Anbindung an wichtige Verkehrsknotenpunkte und Yachthäfen.

10 Vorteile von Kuzey Adalar