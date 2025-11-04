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Wohnung in einem Neubau Kuzey Adalar

Kartal, Türkei
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ID: 38897
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Kartal

Über den Komplex

Kuzey Adalar ist ein exklusives Wohnprojekt direkt an der Küste Istanbuls und erstreckt sich über eine Fläche von 90.000 m². Das Projekt umfasst 2.281 Wohneinheiten und 132 Gewerbeeinheiten, wobei die meisten Wohnungen einen beeindruckenden Blick auf das Marmarameer und die Prinzeninseln bieten.

Kuzey Adalar bietet Gartenduplexe, Townhouses und Residenzen mit Grundrissen bis 4+1. Darüber hinaus verfügt die Anlage über 45.000 m² begrünte Landschaftsflächen, 5.200 m² Innenbereiche für Freizeit und Gemeinschaft sowie eine hervorragende Anbindung an wichtige Verkehrsknotenpunkte und Yachthäfen.

10 Vorteile von Kuzey Adalar

  • Erstklassige Küstenlage mit Panoramablick auf das Meer und die Prinzeninseln

  • Große Auswahl an Wohnformen: Gartenduplexe, Townhouses und Residenzen

  • 45.000 m² begrünte Freiflächen, darunter 25.000 m² Gartenanlagen

  • 5.200 m² Innenbereiche mit Spa, Fitness- und Sporteinrichtungen

  • Einkaufszentrum direkt am Wasser mit internationalen Marken und Restaurants

  • Hochwertige Schall- und Wärmedämmung sowie Fußbodenheizung

  • Hervorragende Verkehrsanbindung in der Nähe von Marmaray, Metro und Seeverkehr

  • Nachhaltiges Konzept mit Solaranlagen und Regenwassernutzung

  • Private Tiefgarage und 24/7-Sicherheitsdienst für alle Wohneinheiten

  • Entwickelt von EPP und ŞUA İnşaat – zwei renommierten Unternehmen der Bau- und Immobilienbranche

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Kartal, Türkei
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