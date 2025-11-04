Wohnung in einem Neubau Venara Güneşli

Venara Güneşli ist eine moderne Wohnanlage im Herzen von Güneşli (Bağcılar) in Istanbul. Das Projekt überzeugt durch sein elegantes Design und eine hervorragende Verkehrsanbindung. Die Mimar-Sinan-Metrostation befindet sich nur 50 Meter entfernt und ermöglicht eine schnelle und bequeme Anbindung an die gesamte Stadt.

Venara Güneşli umfasst 211 Wohnungen und 12 Gewerbeeinheiten, die sich auf zwei Gebäude verteilen. Den Bewohnern stehen hochwertige Einrichtungen wie ein Fitnesscenter, großzügige Grünflächen und eine sichere intelligente Tiefgarage zur Verfügung, die ein komfortables und ausgewogenes urbanes Wohnumfeld schaffen.

10 Vorteile von Venara Güneşli