Wohnung in einem Neubau Venara Güneşli

Venara Güneşli ist eine moderne Wohnanlage im Herzen von Güneşli (Bağcılar) in Istanbul. Das Projekt überzeugt durch sein elegantes Design und eine hervorragende Verkehrsanbindung. Die Mimar-Sinan-Metrostation befindet sich nur 50 Meter entfernt und ermöglicht eine schnelle und bequeme Anbindung an die gesamte Stadt.
Venara Güneşli umfasst 211 Wohnungen und 12 Gewerbeeinheiten, die sich auf zwei Gebäude verteilen. Den Bewohnern stehen hochwertige Einrichtungen wie ein Fitnesscenter, großzügige Grünflächen und eine sichere intelligente Tiefgarage zur Verfügung, die ein komfortables und ausgewogenes urbanes Wohnumfeld schaffen.
10 Vorteile von Venara Güneşli
Erstklassige Lage, nur 50 Meter von der Mimar-Sinan-Metrostation entfernt.
Große Auswahl an Wohnungsgrößen von 1+1 bis 3+1.
12 Gewerbeeinheiten für den täglichen Bedarf direkt im Wohnkomplex.
Tiefgarage mit 252 Stellplätzen sowie Ladestationen für Elektrofahrzeuge.
Umfangreiche Freizeiteinrichtungen, darunter Fitnesscenter, Türkisches Bad (Hamam), Sauna und weitere Annehmlichkeiten.
In unmittelbarer Nähe zum Mall of Istanbul, zu Krankenhäusern und Universitäten.
Erdbebensichere Bauweise nach modernen Sicherheitsstandards.
Sichere Kinderspielplätze für Familien.
Rund um die Uhr integriertes Sicherheitssystem (24/7).
Landschaftlich gestaltete Grünanlagen für Erholung und Naturgenuss.