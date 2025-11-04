Wohnung in einem Neubau Özak Göktürk Doa

Özak Göktürk Doa ist ein exklusives Boutique-Wohnprojekt im Stadtteil Göktürk im Bezirk Eyüpsultan. Umgeben von Natur wurde das Projekt für Menschen entwickelt, die Wert auf Privatsphäre, Komfort und eine hohe Lebensqualität legen. Mit nur 67 exklusiven Wohneinheiten bietet dieses Wohnkonzept am Waldrand eine harmonische Verbindung aus moderner Architektur und ruhiger Naturlandschaft – ideal für Familien.
Özak Göktürk Doa bietet großzügige Grundrisse von 3+1 bis 5,5+1, wobei jede Wohneinheit über einen eigenen Balkon, eine Terrasse oder einen privaten Garten verfügt. 65 % der Gesamtfläche bestehen aus Grünanlagen. Zu den hochwertigen Einrichtungen gehören ein Hallenbad, ein Fitnesscenter, eine Sauna sowie ein BBQ-Bereich. Die Wohnanlage liegt nur 1 Minute von der U-Bahn und 15 Minuten vom Flughafen Istanbul entfernt.
Die 10 wichtigsten Vorteile von Özak Göktürk Doa:
Erstklassige Lage am Wald – nur wenige Minuten vom Belgrader Wald und den Göktürk-Wäldern entfernt.
Exklusives Wohnkonzept – nur 67 Wohneinheiten für maximale Privatsphäre.
Großzügige Wohnungen – Wohnflächen von 198 bis 600 m².
Private Außenbereiche – jede Einheit verfügt über einen Balkon, eine Terrasse oder einen eigenen Garten.
Hohe Decken und große Fenster – viel Tageslicht und beeindruckende Ausblicke auf die Natur.
Wellness- und Freizeiteinrichtungen – Hallenbad, Fitnesscenter, Sauna, BBQ-Bereich und weitere Annehmlichkeiten.
Familienfreundliche Ausstattung – Kinderspielplätze, Freizeitbereiche im Freien und familiengerechte Einrichtungen.
Modernes Sicherheitssystem – 24/7-Überwachung und kontrollierter Zugang.
Hervorragende Verkehrsanbindung – 1 Minute zur U-Bahn sowie 10–15 Minuten nach Levent, Maslak und zum Flughafen Istanbul.
Nähe zu erstklassigen Einrichtungen – renommierte Schulen, Krankenhäuser und Einkaufszentren, darunter Vadi Istanbul.