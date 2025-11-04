Wohnung in einem Neubau Özak Göktürk Doa

Özak Göktürk Doa ist ein exklusives Boutique-Wohnprojekt im Stadtteil Göktürk im Bezirk Eyüpsultan. Umgeben von Natur wurde das Projekt für Menschen entwickelt, die Wert auf Privatsphäre, Komfort und eine hohe Lebensqualität legen. Mit nur 67 exklusiven Wohneinheiten bietet dieses Wohnkonzept am Waldrand eine harmonische Verbindung aus moderner Architektur und ruhiger Naturlandschaft – ideal für Familien.

Özak Göktürk Doa bietet großzügige Grundrisse von 3+1 bis 5,5+1, wobei jede Wohneinheit über einen eigenen Balkon, eine Terrasse oder einen privaten Garten verfügt. 65 % der Gesamtfläche bestehen aus Grünanlagen. Zu den hochwertigen Einrichtungen gehören ein Hallenbad, ein Fitnesscenter, eine Sauna sowie ein BBQ-Bereich. Die Wohnanlage liegt nur 1 Minute von der U-Bahn und 15 Minuten vom Flughafen Istanbul entfernt.

Die 10 wichtigsten Vorteile von Özak Göktürk Doa: