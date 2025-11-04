Wohnkomplex Studios mit Umkleideräumen am Sun Maria Beach - Erdemli | Mersin.

Studio-Apartment im Sun Maria Beach Komplex



Videos der Apartments sind auf Anfrage erhältlich.

Dieses 46 m² große Studio-Apartment mit begehbarem Kleiderschrank befindet sich im 7. Stock.

Der moderne Wohnkomplex besteht aus einem 10-stöckigen Gebäude und liegt 350 Meter entfernt im Stadtteil Erdemli.

Alle Apartments werden schlüsselfertig übergeben, inklusive Einbauküche, voll ausgestattetem Badezimmer, Innentüren und vielem mehr.

Der Stadtteil Erdemli entwickelt sich rasant, neue Komplexe entstehen und er zieht zunehmend Investoren an. Er besticht durch eine breite Küstenlinie, nahegelegene Parks und Promenaden sowie fußläufig erreichbare Geschäfte und Supermärkte.

Fertigstellung: 4. Quartal 2025.

Infrastruktur:

Außenpool

Wasserrutschen

Sauna

Türkisches Hamam

Fitnessstudio

Pavillons

Grillplatz

Kinderspielplatz

Parkplatz

Stromgenerator

Videoüberwachung (24/7)

Sicherheitsdienst (24/7)

Gepflegte Außenanlagen

Für weitere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.