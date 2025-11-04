  1. Realting.com
  4. Wohnkomplex Studios mit Umkleideräumen am Sun Maria Beach - Erdemli | Mersin.

Erdemli, Türkei
von
$41,351
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
13
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33252
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 04.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Erdemli

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Studio-Apartment im Sun Maria Beach Komplex

Videos der Apartments sind auf Anfrage erhältlich.
Dieses 46 m² große Studio-Apartment mit begehbarem Kleiderschrank befindet sich im 7. Stock.

Der moderne Wohnkomplex besteht aus einem 10-stöckigen Gebäude und liegt 350 Meter entfernt im Stadtteil Erdemli.

Alle Apartments werden schlüsselfertig übergeben, inklusive Einbauküche, voll ausgestattetem Badezimmer, Innentüren und vielem mehr.

Der Stadtteil Erdemli entwickelt sich rasant, neue Komplexe entstehen und er zieht zunehmend Investoren an. Er besticht durch eine breite Küstenlinie, nahegelegene Parks und Promenaden sowie fußläufig erreichbare Geschäfte und Supermärkte.

Fertigstellung: 4. Quartal 2025.

Infrastruktur:

  • Außenpool
  • Wasserrutschen
  • Sauna
  • Türkisches Hamam
  • Fitnessstudio
  • Pavillons
  • Grillplatz
  • Kinderspielplatz
  • Parkplatz
  • Stromgenerator
  • Videoüberwachung (24/7)
  • Sicherheitsdienst (24/7)
  • Gepflegte Außenanlagen

Für weitere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.

Standort auf der Karte

Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Transport
Freizeit

