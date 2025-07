Wohnkomplex Furnished two-bedroom apartment in Yekta In + complex.

Möblierte Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1), 115 m2 mit einem verglasten Balkon.

Layout:

Separate Küche

Wohnzimmer

2 Schlafzimmer

2 Badezimmer

Glazed Balkon



Yekta In + ist ein Wohnkomplex mit allen Annehmlichkeiten, befindet sich in einer ruhigen Gegend in der Ortschaft Mahmutlar, perfekt für Erholung und dauerhafte Residenz 400 Meter vom Meer entfernt.

In der Nähe des Komplexes gibt es viele Cafés, Restaurants, Geschäfte, Supermärkte, Parks mit Spielplätzen, Banken und Geldautomaten, ein Postamt, medizinische Versorgung. Vier Mal pro Woche gibt es Lebensmittel- und Bekleidungsmärkte.

Infrastruktur:

Freibad

Kinderbecken

Sauna

Fitness

Dampfbad

Zimmer mit Salz

Lobby

Billard

Kinderspielzimmer

Kinderspielplatz

Concierge

24/7 Sicherheit

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.