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Studio-Wohnungen in Muratpasa, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Studio in Muratpasa, Türkei
Studio
Muratpasa, Türkei
Fläche 10 m²
Stockwerk 4/10
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$25,000
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