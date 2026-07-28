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Monatliche Miete für Villen mit Meerblick in Mugla, Türkei

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Bodrum
6
Fethiye
3
1 immobilienobjekt total found
5-Zimmer-Villa in Bodrum, Türkei
5-Zimmer-Villa
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse Villa mit 4 Schlafzimmern zur Miete in Bodrum Yalıkavak Diese Villa mit Meerblick …
$25,441
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Immobilienangaben in Mugla, Türkei

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