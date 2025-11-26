Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von wohnungen in Mugla, Türkei

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 2/2
Möblierte 2-Schlafzimmer-Wohnung in einer Anlage in Bodrum Bodrum, ein Bezirk der Provinz Mu…
$2,365
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 2
Möblierte Wohnung zur Miete in der Queen Residence in Bodrum Gümbet Diese möblierte Wohnung …
$827
pro Monat
Eine Anfrage stellen
