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Villen mit Bergblick kaufen in Kocaeli, Türkei

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İzmit
3
1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Karaabdulbaki Mahallesi, Türkei
Villa 6 zimmer
Karaabdulbaki Mahallesi, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 411 m²
Etagenzahl 2
Our project has 35 villas on an area of 26.000 m2 with its clean air, magnificent nature and…
$1,05M
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Immobilienangaben in Kocaeli, Türkei

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