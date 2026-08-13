Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Kemalpaşa
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Kemalpaşa, Türkei

;
1 immobilienobjekt total found
Villa 5 zimmer in Cinilikoy Mahallesi, Türkei
Villa 5 zimmer
Cinilikoy Mahallesi, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 335 m²
Etagenzahl 2
$23,37M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Kemalpaşa, Türkei

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen