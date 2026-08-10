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Duplexes in Karacabey, Türkei

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Doppelhaus 7 zimmer in Karacabey, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Karacabey, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 193 m²
Stockwerk 3/3
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Schwimmbad in Bursa Karacabey Diese Wohnungen be…
$327,178
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