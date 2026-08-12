Mehrstöckige Wohnungen mit Bergblick kaufen in İstanbul, Türkei

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Kucukcekmece
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Beyoglu
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5 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Eyupsultan, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Eyupsultan, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 4/28
$283,707
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Bagcilar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 5/19
$241,409
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Kucukcekmece, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Kucukcekmece, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 3
$430,651
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Beyoglu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 4/18
$463,949
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Wohnungen auf mehreren Ebenen in Basaksehir, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen
Basaksehir, Türkei
$290,000
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