Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Iğdır
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Schwimmbad

Wohnungen mit Swimmingpool in Igdir, Türkei

;
Iğdır
121
5 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1/5
Beide sind der bekannte grüne Teil von Alanya, im Vergleich zu anderen Teilen von Alanya sin…
$107,737
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/3
The construction of the new complex and nbsp; in Alanya, in the Oba area. The pioneer of Ob…
$148,262
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1/4
We are pleased to present you a new project in the green area of Oba. The advantage of life …
$113,668
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 2/5
Продается квартира 1+1, площадью 55 м2 на 2 этаже за 155 000 евро. У застройщика есть ана…
$182,827
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/4
We present to your attention a new chic object under construction! The project is a unique …
$88,957
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Igdir

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Igdir, Türkei

mit Garten
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen