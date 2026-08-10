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Laden in Gungoren, Türkei

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Geschäft 24 m² in Gungoren, Türkei
Geschäft 24 m²
Gungoren, Türkei
Fläche 24 m²
Etagenzahl 4
Geschäfte, die Investitionsmöglichkeiten in Güngören, İstanbul bieten Merter liegt zwischen …
$501,750
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