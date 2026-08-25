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Wohnungen mit Swimmingpool in Gazipasa, Türkei

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penthäuser
7
1 Zimmer
71
2 Zimmer
22
3 Zimmer
7
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18 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 3
$69 963
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 7
Was Sie erhalten: Moderne 1+1 Wohnung mit einer Fläche von 64,5 m2, befindet sich im 7. Stoc…
$107 269
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 3
Was Sie erhalten: Hell eingerichtete Wohnungsplanung 1+1 mit einer Gesamtfläche von 50 m2 in…
$69 371
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Wohnung 1 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 4/9
Wohnung im Gaziapasa Dream Home – nur 700 m vom Strand Red Cliff entfernt   Gemütliche…
$111 405
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Wohnung 3 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 5/5
In Gazipaşa-Pazarcı, an der Flussstraße und in Meeresnähe Hochwertige Wohnanlage mit vollst…
$194 596
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Was Sie bekommen: Apartments 1+1 in einem neuen Komplex in einer ruhigen Gegend …
$88 498
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Wohnung 4 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 4/10
Traumhafte Lage in Gazipaşa Pazarcı Großzügige 3+1-Zimmer-Wohnung Bewohnungsgenehmigung mö…
$194 991
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 3/5
Tolle Lage in Gazipaşa Pazarcı Einzigartiges, hochwertiges Projekt Pazarcı / Gazipaşa / An…
$91 334
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 2/5
Tolle Lage in Gazipaşa Pazarcı Einzigartiges, hochwertiges Projekt Pazarcı / Gazipaşa / An…
$75 188
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 5
Was Sie bekommen: stilvolle und voll möblierte Wohnung 1+1 in einem neuen modernen Wohnkompl…
$81 644
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Wohnung 1 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 2/5
Lage im Zentrum von Gazipaşa Hochwertige Bauweise Cumhuriyet / Pazarcı / Gazipaşa / Antaly…
$70 561
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Wohnung 5 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Stockwerk 10/10
Unvergleichliche Lage in Gazipaşa Pazarcı Sofort nutzbares Objekt, auch für Finanzierung ge…
$224 703
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Wohnung 4 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 3/10
Einmalige Lage in Gazipaşa Pazarcı Bezugsfertige Wohnanlage 3+1 Wohnung zu Verkaufen 3. …
$144 592
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Wohnung 3 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 5/5
Tolle Lage in Gazipaşa Pazarcı Einzigartiges, hochwertiges Projekt Pazarcı / Gazipaşa / An…
$144 592
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 1/5
In Gazipaşa-Pazarcı, an der Flussstraße und in Meeresnähe Hochwertige Wohnanlage mit vollst…
$69 826
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 4/7
In Gazipaşa-Pazarcı, in einer hochwertigen Wohnanlage mit freier Umgebung, in der sämtliche …
$58 375
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/10
Was Sie bekommen: Exklusives Projekt im neuen Stadtteil Gazipasha. Auf dem Bau: Der Bau beg…
$114 265
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Etagenzahl 10
Wir freuen uns, einen neuen Wohnkomplex in der Küstenstadt Gazipasha zu präsentieren.Gazipas…
$79 802
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