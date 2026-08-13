Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Gaziemir
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Gaziemir, Türkei

;
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Gaziemir, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gaziemir, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 2/4
Wohnungen in einer Wohnanlage mit Pool und sozialen Einrichtungen in Gaziemir, Izmir Gaziemi…
$173,376
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen