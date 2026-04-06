Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Fethiye
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Fethiye, Türkei

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 2/3
Möblierte 2-Schlafzimmer-Wohnung in einem Projekt zur Miete in Fethiye Die Mietwohnung in Fe…
$783
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen