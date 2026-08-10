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Penthäuser in Fatih, Türkei

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Penthouse 4 zimmer in Fatih, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Fatih, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Stockwerk 7/7
Geräumige Immobilie mit Freiem Meerblick in einem Gebäude mit Aufzug in Sultanahmet Die gerä…
$221,973
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