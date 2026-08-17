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Geschäft 5 m² in Etimesgut, Türkei
Geschäft 5 m²
Etimesgut, Türkei
Fläche 5 m²
Etagenzahl 18
Gewerbeimmobilie mit hohen Mieteinnahmen in Ankara Etimesgut Die Gewerbeimmobilie befindet s…
$31,675
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