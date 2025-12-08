Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Eskişehir
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Terrasse

Wohnungen mit Terrasse in Eskişehir, Türkei

Tepebaşı
70
Odunpazarı
54
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 5 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 265 m²
$9,32M
Immobilienangaben in Eskişehir, Türkei

